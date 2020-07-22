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    HaberlerEge Haberleri ‘Biret’le gurur duyuyoruz’
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    22.07.2020 - 07:00 |

    ‘Biret’le gurur duyuyoruz’

    MUĞLA Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği müzik festivalinde dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret sahne aldı.

    ‘Biret’le gurur duyuyoruz’

    Bodrum Antik Tiyatro’daki festivalin bu yılki temasını Beethoven’ın 250. doğum yıldönümü 5 piyona konçertosu oluşturdu. Konserde sosyal mesafe kuralına dikkat edildi, maske takıldı. Programa katılan Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, Biret’le gurur duyduklarını söyledi, kendisini Muğla sahnesinde ağırlayacaklarını belirtti. Gürün, “Biret’in deyimiyle müziği bir meslek olarak değil, misyon olarak görüyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm dünyada başarıyla temsil ediyor. Kendisiyle gurur duyuyor ve çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
    Biret’e sahnede Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik etti.

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