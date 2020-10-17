Birlikte büyütelim

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), Konak Belediyesi’nin Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) ile ortak başlatmış olduğu Bir Kitap Bir Dünya projesine önemli bir katkı sundu.

Muazzez İlmiye Çığ’a Armağan Kitap- Cumhuriyet’e Adanan Bir Ömür isimli çalışmanın Braille alfabesi ile basılmasına destek olacaklarını belirten EGİKAD Başkanı Duha Baran, “İzmir’de rahmetli Gültekin Yazgan’ın kurduğu ve bugün eşi Tülay Yazgan’ın başkanlığını yürüttüğü TÜRGÖK sayesinde görme engelli binlerce vatandaşımız kitaplarla buluşuyor. Görme engellilerin okuyabildiği Braille alfabesi ile basılmış 2 bin kitabı çoğaltmak bizlerin de sorumluluğu” dedi.

STK’ların sunduğu katkılardan çok memnun olduklarını ifade eden Yazgan ise, şöyle konuştu:

Çeşitlilik artıyor

“Bu kitaplık her geçen gün büyüyor, büyümeli. Sadece roman, edebiyat değil görme engelli öğrencilerimize de uygun kitaplar basıyoruz. Çeşitliliği artırmak için katkı koyan herkese, her kuruma çok teşekkür ediyoruz.”