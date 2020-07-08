Bisiklet Eylem Planı hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını artırmak amacıyla hazırladığı İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı’nı tanıttı. Toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, otomobil odaklı çözümlerin, özellikle kent merkezlerinde yoğun bir trafik yükü ortaya çıkardığını söyledi. Kaynakların bilinçsiz ve bilimsellikten uzak kullanımı nedeniyle doğal çevrede geri dönülmez tahribatların, çevre kirliliğinin, enerji ve can kayıplarının yaşandığını vurgulayan Soyer, kent içi motorlu araç trafiğini minimize edebilmek yolunda yaya ve bisikletli ulaşım altyapısını geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle bireysel araç kullanımının çok arttığını ve yaz aylarında olunmasına rağmen trafikte kış yoğunluğu yaşandığını belirten Başkan Soyer, hedeflerinin, bu yoğunluğu bisiklet ulaşımına yönlendirmek olduğunu ifade etti.

Kent trafiği rahatlayacak

Başkan Soyer, “Bisikletle vapura binen yolcuların ücretsiz seyahat etmesi, Halkın Bakkalı’ndan çeşitli indirimler verilmesi gibi çeşitli teşvik çalışmaları da hazırlıyoruz. Temel hedefimiz, İzmir’de bisiklet kullanımını sadece hobi veya spor amaçlı olmanın ötesine taşımak. Bisikleti, gelişmiş kentlerde olduğu gibi toplu ulaşımla entegre etmek” dedi.

Toplam 787 kilometre

Pandemi dönemi için belirlenen ‘acil eylem planı’ kapsamında ilk etapta 40 kilometrelik bisiklet yolu şebekesi hızla tamamlanacak. Bisiklet yolları toplam 787 kilometreyi bulacak. İzmir Adliyesi bölgesi ile Meles Rekreasyon Alanı’nı bağlayacak bir bisiklet köprüsü inşa edilecek. Köprüde yaya yürüyüş yolları ve seyir terası da bulunacak.