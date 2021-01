Bitmeyen eğitim aşkı

Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı’na seçilen Özlem Akdurak, iş yaşamının yanı sıra aldığı uluslararası ilişkiler eğitiminin, kendisine yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ın eğitim aşkı ve öğrenme arzusu bitmiyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Akdurak, dünyanın önde gelen çok uluslu finans şirketlerindeki deneyiminin ardından aile şirketinde süren profesyonel iş yaşantısının yanına, içindeki eğitim tutkusuyla ikinci üniversiteyi ekledi. Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne başlayan Akdurak, aldığeğitim ve edindiği deneyimin, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine de katkısı olduğunu söyledi.

Hayat boyu öğrenme

Kısa süre önce 77 delegenin oyunu alarak Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak seçilen Akdurak, “Finans sektöründeki çalışmalarımdan sonra, ikinci hayatım olarak yorumladığım ve beni sporcu veliliğinden yelken kulübü yöneticiliğine, oradan da Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı’na ve nihayetinde Dünya Yelken Federasyonu As Başkanlığı’na götüren spor sektöründeki çalışmalarıma hız kesmeden devam ederken, her zaman desteklediğim hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında, uluslararası ilişkileri, lisans seviyesinde okuma kararı aldım. Eşim ve çocuklarım buna şaşırmakla birlikte bu yeni sürece de her zaman olduğu gibi gönülden destek verdiler. Öğrencisi olduğum Yaşar Üniversitesi ile başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Yelken Federasyonu arasında federasyonumuzun uluslararası faaliyetler departmanında üniversitemiz öğrencilerine staj imkanı sağlanacak. Bu işbirliği doğrultusunda Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin benimle birlikte Dünya Yelken Federasyonu kapsamındaki çalışmalar ile deneyim kazanmalarına vesile olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

En güzel örnek

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayselin Yıldız ise, “Özlem Hanım’ın bu tecrübesi, uluslararası ilişkiler eğitiminin klasik anlamda sadece siyaset bilimi ile sınırlı olmadığının, temsiliyetten uluslararası iş yapış şekillerine spor ve kültür gibi birçok farklı alanda çok yönlü bir doğası olduğunun en güzel örneği” dedi.