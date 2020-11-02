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    02.11.2020 - 07:00 | | AA

    Biz ayrılamayız

    İzmir’de 6.6 büyülüğündeki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından uzanan eller, İzmirlilerin yardımına koşuyor...

    Biz ayrılamayız

    İzmir’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanı seferber oldu. 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Gölcük’te toplanan 1 TIR dolusu yardım İzmir’e gönderildi. TIR’da, bin 220 kilo pirinç, 602 koli gıda, 9 palet dolusu su, 202 battaniye, 12 bin 500 adet maske, 400 litre sıvı yağ, 280 kilo kuru fasulye, 275 kilo nohut, 310 kilo bulgur, 200 kilo kırmızı mercimek ve 100 kilo salça yer aldı. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer TIR’ın yüklenmesinde başından sonuna çalışmaları takip etti, destek verdi. Sezer, “Yaşanan acıları ve en iyi bilen, deprem mağdurlarını en iyi anlayan Gölcük olarak İzmir’in yanındayız” dedi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in talimatıyla da hızla afet bölgesine hareket eden Sivil Savunma ve Kurtarma ekibi gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Keskin, “İzmir için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

    Biz ayrılamayız

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