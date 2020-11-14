Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta çıktığı 8 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda yer alan Nazilli Belediyespor’da Başkan Soner Yelkovan, iç sahada karşılaştıkları ve mücadeleden 4-0 galip ayrıldıkları Tokatspor maçı sonrası takımı değerlendirdi. Arka arkaya alınan iyi sonuçların yönetimi de sevindirdiğini belirten Yelkovan, kadro kalitelerinin ligin üzerinde olduğunu ve sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini aktardı. Son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişlerini sürdürdüklerinin altını çizen Yelkovan, bir üst lige çıkmaları gerektiğini belirtti. Oyunlarının daha da iyiye gitmesiyle daha keyifli bir Nazilli BLD izleteceklerini söyleyen Başkan Yelkovan, iç saha maçlarındaki talihsizliklerini de kırdıklarını aktardı.

‘Şampiyonluk istiyoruz’

Tokatspor karşısında alınan 3 puanın liderlik için önemine vurgu yapan Yelkovan, “Takımımıza inanıyorduk. Kendi sahamızda şanssızlık yaşıyorduk fakat onlardan da ders aldık. Son olarak Tokatspor’u 4-0’la geçtiğimiz maça çıkmadan önce galip geleceğimizi biliyorduk. Oyun olarak da daha iyi olduğumuz zaman maçlarımız daha keyifli hale gelecek. Biz bu lige fazlayız. Rakiplerimizin futbolundan bunu anlamak zor değil. Umarım sonu da güzel biter ve ligi şampiyon tamamlarız” ifadelerini kullandı.