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    HaberlerEge Haberleri ‘Biz daha bitti demedik’
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    01.07.2020 - 07:00 |

    ‘Biz daha bitti demedik’

    Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu.

    ‘Biz daha bitti demedik’

    Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu. Kulüpte kendisi, futbolculardan Burhan, Ergin ve Vrsajevic dahil 12 kişinin 19 Haziran’da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktığı için iki maçtır sahadaki yerini alamayan tecrübeli teknik adam, “Altay maçını, yalnız bir gece önce koronavirüs testlerimizin pozitif çıkmasının moral bozukluğuyla kaybettik. Hiçbir semptom göstermeyip sonraki 3 testte negatif çıkmamıza rağmen Ümraniye önünde de sahadaki yerimizi alamadık. Ancak maç boyunca gol kaçırma yarışına giren takımımız yine de kazanmayı başardı. Biz çok güçlü bir takımız ve nasıl olursa olsun Süper Lig’e çıkacağız. Bizi artık kimse yenemez” dedi.

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