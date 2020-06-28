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    HaberlerEge Haberleri ‘Biz hazırız başaracağız’
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    28.06.2020 - 00:00 |

    ‘Biz hazırız başaracağız’

    Futbol Federasyonu’nun koronavirüs pandemisi yüzünden 19 Mart’ta durdurulan alt ligleri 4 aylık aradan sonra 18 Temmuz’da kaldığı yerden başlatma kararını almasının yankıları sürüyor.

    ‘Biz hazırız başaracağız’

    Yaklaşık 3 haftadır antrenmanlarını sürdüren TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off hattındaki ekiplerden Karşıyaka’da Sportif Direktör Atilla Güneş, “Alt ligler pandemi öncesi gibi olmaz” dedi. “Bizim tesislerimiz, iç saha maçlarını oynadığımız stat pandemi şartlarına hazır durumda” diyen Güneş, “Antrenmanlara da başladık ancak 3. Lig’de kadrosu dağılmış veya henüz hazırlıklara başlamamış takımlar var. Hedefi olan takımlar zaten antrenmanlara başladı. Ancak hedefsiz takımların önlerinde hazırlanmak için 20 gün var. Verilen 4 aylık ara sonrası doğru düzgün hazırlanmayıp yaz sıcağında nasıl maça çıkacaklar? Biz Turgutluspor, Belediye Derincespor, Fethiyespor gibi Play Off hedefi olan takımlarla oynayacağız. Ligler yalnız Play Off aşamasından itibaren oynatılabilirdi. Biz ligin kaldığı yerden devamına da hazırız. Çıkıp kalan 6 maçımızı oynayıp önce Play Off’a kalacağız, ardından üst lig hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

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