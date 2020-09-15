BİST1.1070.00EURO8.910.27USD7.490.08ALTIN471.581.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bize inansınlar’
    ABONE OL
    15.09.2020 - 07:00 |

    ‘Bize inansınlar’

    TFF 1. Lig’in ilk haftasında Altınordu’ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başlayan Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçına iddialı hazırlanıyor.

    ‘Bize inansınlar’

    TFF 1. Lig’in ilk haftasında Altınordu’ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başlayan Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik Direktör Cenk Laleci, Altınordu karşılaşmasında hatalardan ders çıkardıklarını ve gerekli analizleri yaptıklarını söyledi, “Ben oyuncularımın potansiyeline güveniyorum. Altınordu karşısında iyi işler de yaptık. Fakat daha da gelişmeliyiz. Menemen vizyonu olan bir kulüp. Taraftarımız bize inansın. Telafi edeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Sıradaki Haber