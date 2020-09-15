‘Bize inansınlar’

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Altınordu’ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başlayan Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik Direktör Cenk Laleci, Altınordu karşılaşmasında hatalardan ders çıkardıklarını ve gerekli analizleri yaptıklarını söyledi, “Ben oyuncularımın potansiyeline güveniyorum. Altınordu karşısında iyi işler de yaptık. Fakat daha da gelişmeliyiz. Menemen vizyonu olan bir kulüp. Taraftarımız bize inansın. Telafi edeceğiz” dedi.