Bodrum caddelerini begonviller süslüyor

Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Karayolları arasında ortak bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Kaynar mevkiinden Turgutreis Mahallesi’ne kadar olan orta refüjlerin çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. Yokuşbaşı mahallesi Mümtaz Ataman Kavşağı ana yol üzeri ile Bitez Kavşağı begonvillerle donatıldı.