29.04.2020 - 07:00 |
Bodrum caddelerini begonviller süslüyor
Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Karayolları arasında ortak bir protokol imzalandı.
Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Karayolları arasında ortak bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Kaynar mevkiinden Turgutreis Mahallesi’ne kadar olan orta refüjlerin çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. Yokuşbaşı mahallesi Mümtaz Ataman Kavşağı ana yol üzeri ile Bitez Kavşağı begonvillerle donatıldı.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.