Bodrum’da çalışma sürüyor ama vatandaş çok rahatsız

Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta 120 milyon liralık yatırımla 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor.

Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.

Ancak vatandaşlar süregelen inşaat çalışmalarından kaynaklı ulaşım probleminden yana çok sıkıntılı.

Zorunlu olarak yönlendirildikleri alternatif yolların halinden rahatsız.