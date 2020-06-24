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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da çalışma sürüyor ama vatandaş çok rahatsız
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Bodrum’da çalışma sürüyor ama vatandaş çok rahatsız

    Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağlanan 83 milyon euro’luk krediyle Bodrum’un en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon probleminin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

    Bodrum’da çalışma sürüyor ama vatandaş çok rahatsız

    Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta 120 milyon liralık yatırımla 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor.
    Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.
    Ancak vatandaşlar süregelen inşaat çalışmalarından kaynaklı ulaşım probleminden yana çok sıkıntılı.
    Zorunlu olarak yönlendirildikleri alternatif yolların halinden rahatsız.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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