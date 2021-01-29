Bodrum’da çıkış sürüyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarının ilk haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor’u tek golle geçen Bodrumspor, Play Off yolunda önemli bir adım daha attı. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran yeşil beyazlılar, 7.’liğe yükseldi. Play Off barajıyla arasında 4 puan bulunan Bodrumspor’da Teknik Direktör Tahsin Tam çıkışlarını sürdüreceklerini ve takımın hak ettiği yerlere geleceğini söyledi. Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda GMG Kastamonuspor’la karşılaşacak.