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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da çıkış sürüyor
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Bodrum’da çıkış sürüyor

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarının ilk haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor’u tek golle geçen Bodrumspor, Play Off yolunda önemli bir adım daha attı.

    Bodrum’da çıkış sürüyor

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarının ilk haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor’u tek golle geçen Bodrumspor, Play Off yolunda önemli bir adım daha attı. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran yeşil beyazlılar, 7.’liğe yükseldi. Play Off barajıyla arasında 4 puan bulunan Bodrumspor’da Teknik Direktör Tahsin Tam çıkışlarını sürdüreceklerini ve takımın hak ettiği yerlere geleceğini söyledi. Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda GMG Kastamonuspor’la karşılaşacak.

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