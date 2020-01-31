Bodrumlu üretecek Bodrum kazanacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan “Tarımsal Kalkınma” hamlesi üretici kooperatifleriyle gelişiyor. Bodrum’da düzenlenen I. Tarım Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde yer alan belediye destekli üretici kooperatifleri için ilk adım atıldı. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluşu için ilk müracaat yapıldı.

Kıyılarda tüketim

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulması ile birlikte Bodrum’da alım garantili üretim sürecinin başlayacağını belirtti. Başkan Aras, “Kırsalda üretilen ürünlerin kıyıda tüketimi konusunda Bodrum Otelciler Birliği-BODER ve diğer turizm meslek örgütleriyle işbirliği yapacağız. Üretici kooperatifimiz, Ata tohumlarının çoğaltılarak dağıtımı konusunda da kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışacak. Bodrum üretecek, Bodrum kazanacak” diye konuştu.

DENİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR

Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları, 5 Şubat Çarşamba günü Yalıçiftlik Koyu’ndan başlatılacak. Çalışma kapsamında Yalıçiftlik, Gümbet, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere 13 noktada deniz dibi temizliği gerçekleştirilecek.