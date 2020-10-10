Borç yok, hizmet var

Bornova Belediyesi’nin 463 milyon 360 bin liralık 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda kabul edildi.

Gerçekçi, kaynağı içinde, hizmet, yatırım ve tasarruf odaklı bir bütçe oluşturduklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Bütçemizi 2019 yılına oranla 73 milyon lira, 2020’ye oranla ise 36 milyon lira artırdık” dedi. Pandemi nedeniyle 2020 yılında gelirlerinin 60 milyon lira azaldığını ifade eden İduğ, şöyle konuştu:

“Türkiye’deki bir çok belediye borç içindeyken tüm borçlarını ödeyen, denk bütçeyi sağlayan, çalışanlarının maaşını her ay aksatmadan yatıran itibarlı bir belediye haline geldik. Pandeminin yarattığı mali sıkıntılara rağman 2021’e borçsuz olarak giriyoruz. Mal varlığımızda da 100 milyon lira artış var. 2021 yılında yapacağımız 90 milyon liralık yatırımla sağladığımız tasarrufun faydalarını halkımız net bir şekilde görecek.”