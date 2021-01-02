Borçlar bitti, bütçe arttı

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP İzmir yönetimi ve milletvekillerine 650 gündür yaptığı çalışmalar ve projeleri anlattı. Geçen sürede 102 milyon 351 bin liralık borç ödediklerini dile getiren Tugay, “Daha güzel bir Karşıyaka için planladığımız çalışmaları gerçekleştirebilmek için öncelikle mali tabloyu düzeltmemiz gerekti. Bütçemizi de 350 milyondan 450 milyon liraya çıkardı. Göreve geldikten sonra tespit ettiğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda Arşiv, Kadın ve Aile Hizmetleri, Tesisler, Orkestralar Müdürlüğü olmak üzere yeni müdürlükler kurduk. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından kentin yapı stoğunun taranması ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Karşıyaka Belediyesi’ne ait merkezler, restoranlar ve hizmet binaları da dahil olmak üzere 84 tesisimiz, burada çalışan toplam 2 bin 550 personelimiz var. Dolayısıyla işlerin daha sağlıklı ve sistemli yürümesi için bu müdürlüklerin kurulması gerekiyordu. Bunun yanı sıra kapattığımız müdürlükler de oldu” diye konuştu. Hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da detaylı bilgi veren Tugay, şöyle devam etti:

2021 planlarını anlattı

“Çarşıyı daha düzgün ve sistemli hale getirecek bir planlama yapıyoruz. Proje tamamlanıp hayata geçtiğinde, Karşıyaka Çarşı hak ettiği değere kavuşacak, adeta açık hava alışveriş merkezi gibi olacak. Sanatın ve kültürün kenti Karşıyaka’da sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir alan yaratmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar Balkan Gecesi, köy festivali, heykel sempozyumu gibi etkinlikler düzenledik bunları çeşitlendirecek ve artıracağız. Ayrıca bir de Kent Müzesi kuracağız. Karşıyaka’yı kalkındırmak, daha güzel bir Karşıyaka yaratmak amacıyla yapacağımız daha birçok çalışma var, hepsini hayata geçirmeye çalışacağız.”

Sunumun ardından söz alan CHP İl Başkanı Deniz Yücel de, “CHP’li belediyeler, bugün Karşıyaka’da gördüğümüz gibi tüm yönetim alanlarında fark yaratıyor. Karşıyaka’da parti örgütü ve belediye başkanımız arasında bir örnek bir uyum var. Bu uyumu tüm örgütlerde sağlamamız, birbirimize sıkıca sarılmamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte başaracak, derman belediyeciliğimizi, derman hükümetimizle devam ettireceğiz” dedi.

Sağlıklı Karşıyaka hedefi

Başkan Tugay, sosyal medya hesaplarından da 2020’den 2021’e Karşıyaka’yı anlattı. Haluk Işık’ın sorularını yanıtlayan Tugay ‘Sağlıklı Karşıyaka’ yolunda önemli çalışmaları olacağını belirtti. Taramalar yapmak, bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmek gibi düşünceleri olduğunu ifade eden Tugay, “Beslenmeden kanser ve şeker gibi kronik hastalıklara kadar pek çok konuda çalışmalar yapmayı planlıyorum. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, 0-3 yaş çocukları evde takip etmek için önemli bir program başlatmıştı yine pandemi nedeniyle ev ziyaretlerini durdurmak zorunda kaldılar. Amacımız hamilelikten itibaren 3 yaşını doldurana kadar çocukların gelişimini takip etmek ve yaşanan sorunlarda ailelere destek olmak. Çöp konteynerlerini yer altına almaya başladık. Geri dönüşüm atıklarını evlerden ayrı şekilde toplamak gibi bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.