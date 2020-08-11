BİST1.0760.00EURO8.630.22USD7.340.07ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Borges ve Tripic gözden çıkarıldı
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 |

    Borges ve Tripic gözden çıkarıldı

    Süper Lig’de geçen sezonun devre arasında Danimarka’nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek’i 900 bin euro karşılığında Kopenhag’a satan Göztepe’nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic’i de elden çıkaracağı ifade edildi.

    Borges ve Tripic gözden çıkarıldı

    Süper Lig’de geçen sezonun devre arasında Danimarka’nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek’i 900 bin euro karşılığında Kopenhag’a satan Göztepe’nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic’i de elden çıkaracağı ifade edildi. Sarı kırmızılıların yeni sezonda Borges’le Tripic’i de kadroda düşünmediği ileri sürüldü. Ancak iki oyuncuya şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Sıradaki Haber