Borges ve Tripic gözden çıkarıldı

Süper Lig’de geçen sezonun devre arasında Danimarka’nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek’i 900 bin euro karşılığında Kopenhag’a satan Göztepe’nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic’i de elden çıkaracağı ifade edildi. Sarı kırmızılıların yeni sezonda Borges’le Tripic’i de kadroda düşünmediği ileri sürüldü. Ancak iki oyuncuya şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi.