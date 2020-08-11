11.08.2020 - 07:00 |
Borges ve Tripic gözden çıkarıldı
Süper Lig’de geçen sezonun devre arasında Danimarka’nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek’i 900 bin euro karşılığında Kopenhag’a satan Göztepe’nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic’i de elden çıkaracağı ifade edildi.
Süper Lig’de geçen sezonun devre arasında Danimarka’nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek’i 900 bin euro karşılığında Kopenhag’a satan Göztepe’nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic’i de elden çıkaracağı ifade edildi. Sarı kırmızılıların yeni sezonda Borges’le Tripic’i de kadroda düşünmediği ileri sürüldü. Ancak iki oyuncuya şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.