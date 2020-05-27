Bornova'da boşta tesis kalmayacak

Bornova Belediyesi’ne ait tüm tesisleri inceleyerek verimli kullanılmayanlarla ilgili projeler geliştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova’daki amatör spor kulüplerinin de kullanabileceği tesislerin bakımı yapılarak sporla buluşturulacağı müjdesini verdi. Başkan İduğ, “Futbol başta olmak üzere pek çok alanda 35 spor alanlarımız bulunuyor. Bunların 14 tanesi ise eksik planlama nedeniyle çok az sayıda kullanılıyor. Yapılmış güzel bir tesisi boş bırakmamak, yaşayan ve spor yapılan hale getirmek için amatör spor kulüpleriyle paylaşacağız. Kulüplerimize antrenmanlarını ücretsiz olarak yapabilecekleri spor alanlarıyla buluşturmak, tesislerin bakımı ve güvenliğini de onların denetimine bırakmak istiyoruz. Bornova amatör sporunun tesis ihtiyacı da karşılanacak, spor alanlarımız da yeniden bakımlı bir biçimde gençlerimizle buluşacak” dedi.

‘İş birliği içinde olacağız’

Bornova’da yüzmeden basketbola, futboldan dövüş sporlarına kadar farklı branşlarda çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını hatırlatan Başkan İduğ, “Pandemi nedeniyle biraz uzak kaldığımız spora yakında yeniden kavuşacağız. Sporda ilklerin kenti olan Bornova, aynı zamanda sahip olduğu tesislerle de İzmir’in lokomotifi konumunda. Bornova Belediyesi olarak hem pek çok branştaki kurslarımız, hem de ilçemizde faaliyet gösteren 51 amatör kulüple iş birliği içinde olarak daha fazla gencimizin iyi koşullarda spor yapmasını amaçlıyoruz. Tesislerimizden faydalanmalarını sağlayarak amatöre önemli bir altyapı ve tesis desteği vermiş olacak, Bornova sporunun daha da iyi noktaya gelmesine katkı koyacağız” diye konuştu.

‘Lige göre paylaşım’

Tesislerin amatöre açılmasının, bölgedeki sportif aktiviteyi de güçlendireceğine inandığını ifade eden İduğ, “Tesisleri kulüplerin kolayca erişimlerine ve takımın oynadığı amatör lige göre paylaştıracağız. Üst liglerde oynayan takımlar ya da spor okulu olanlar daha yoğun antrenman yapacağı için bir sahada belki de sadece bir takım çalışacak. Daha alt liglerde ise bir sahayı 2, bazen de 3 takım kullanabilecek” dedi.