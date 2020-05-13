Bornova’dan 10 bin ünite kan!

Bornova Belediyesi ve Türk Kızılayı Bornova Şubesi azalan kan stoklarına destek olmak için bağış kampanyası başlattı. İlk bağışı Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan standta Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut birlikte yaptı.

İzmir’e örnek

Kan ihtiyacının ne zaman, nerede ve nasıl olacağının bilinemeyeceğini söyleyen Başkan İduğ, Cemil Kurkut ve Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Bornovalılar olarak 10 bin ünite kan bağışı toplama sözü veren İduğ, “Kan stoklarının neredeyse tükendiği şu günlerde böylesi bir kampanya başlatma gereği duyduk. Bornova’dan başlayacak dayanışmanın Kızılay ve belediyelerin işbirliğinde tüm İzmir’e yayılmasını diliyorum. İşbirliğimiz her alanda artacak” dedi. Kızılay Şube Başkanı Kurkut da, İduğ’un sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmaların fark yarattığını söyledi.

‘İçiniz rahat olsun’

Gökay Gök ise, insanların koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitme ve kan verme konusunda çekinceler yaşadığına dikkat çekti, “Kan toplama imkanımız artık çok kısıtlı. Vatandaşlarımız burada sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oluşturduğumuz ortamda gönül rahatlığıyla bağışta bulunabilir” diye konuştu. Dileyen vatandaşlar Ramazan ayı sonuna kadar, her gün 10.00-24.00 saatleri arasında Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırlarda kan bağışında bulunabilir.