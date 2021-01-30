Bornovalı üreticiye 5 bin fidan

Bornova Belediyesi, üreticilere 5 bin meyve fidanı dağıttı. Dağıtımları Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer köy yerleşkelerine giderek yaptı. Bornova’nın 12 köy yerleşkesi ile bir tarım kenti olduğunu ifade eden Taşer, “Çiftçilerimizin üretimlerini arttırmaları ve daha kaliteli hale getirmeleri için projeler üretiyoruz. İmkan olan tüm alanlarda da sağlıklı ve sürdürülebilir tarım yaratmak için destek oluyoruz” dedi.