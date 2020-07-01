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    HaberlerEge Haberleri Bornovalılara yarım milyon maske
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Bornovalılara yarım milyon maske

    Tüm imkanlarını koronavirüs salgınına karşı seferber eden Bornova Belediyesi, pandeminin başladığı ilk günden bu yana 500 bin ücretsiz maske dağıttı.

    Bornovalılara yarım milyon maske

    Tüm imkanlarını koronavirüs salgınına karşı seferber eden Bornova Belediyesi, pandeminin başladığı ilk günden bu yana 500 bin ücretsiz maske dağıttı. Salgının ilk günlerinde Çamdibi’nde Altın Bilezik’e bağlı tekstil atölyesinde gönüllerin desteğiyle maske üretimine başlayan belediye, hem kendi imkanları ile ürettiği ve temin ettiği maskeleri öncelikle sağlık çalışanları, risk altında çalışan taksi ve minibüs şoförleri ile kendi personeline dağıttı. Günlük üretim kapasitesini 10 kat artırdı, 30 bine çıkardı. Dağıtım alanını genişletti. Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu düşüncesiyle salgının başından günden bugüne verdiğimiz desteğe normalleşme sürecinde de devam ediyoruz” dedi.

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