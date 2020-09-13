Bornova’ya dördüncü çocuk merkezi

Bornova Belediyesi çocukların gelişimine katkı koymak, kadınların iş ve sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nin dördüncüsünü Doğanlar Mahallesi’nde açıyor.

Belediyeye bağış olarak verilen daire çocuklara göre düzenlenerek, eğitim alanına dönüştürüldü. 2 katlı olan merkezde kilitli çocuk kapıları gibi tüm güvenlik önlemleri alınırken, bahçesine de çocuk oyun alanı yapıldı. Ayrıca yeni açılacak merkezin içerisinde oyun alanlarının yanında spor salonu ve bilim odası da yer alıyor. Çocuk Gelişim Uzmanları ile beraber yardımcı öğretmenlerin de görev yaptığı merkezlerde çocukların psikomotor, sosyal, duygusal, bedensel ve öz bakım gelişimleri konusunda da destek olunuyor.

Beşincisi yolda

Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri ile küçük çocuğu olan annelerin hayatın içinde daha fazla yer alabilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Hem kendilerine zaman ayıracak hem de düzenlenen etkinliklere, kurslara daha rahat bir şekilde katılabilecek. Kısa süre içinde Serintepe Mahallesi’nde de beşinci merkezimizin müjdesini vereceğiz” diye konuştu.