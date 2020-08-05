Bornova’ya teşekkür

Türk Kızılay’ı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Belediyenin, Kızılay ile birlikte özellikle pandemi döneminde ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine önemli destekler verdiğini söyleyen Kurkut, “Türk Kızılayı’nın sizin gibi belediye başkanlarına ihtiyacı var. Bize her zaman destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi. İduğ da, işbirliği sayesinde, pandemi nedeniyle işi ya da gelirinden olan vatandaşlara toplam 11 bin destek kolisi ulaştırdıklarınıdile getirdi.

İş güvenliği eğitimi

Öte yandan belediyenin çalışanlarına yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim programları da devam ediyor. Temizlik İşleri Şantiyesinde düzenlenen eğitimlerde, İş Güvenliği Uzmanları Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, yüksek yerlerde çalışırken alınması gereken önlemler hakkında personeli bilgilendirdi.