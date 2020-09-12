Bornova’ya yeni nesil mağaza

Perakende sektörünün lider markası Boyner, pandemi döneminde mağaza yatırımlarına devam ediyor. İzmir’deki dokuzuncu mağazasını Point Bornova’da açan Boyner, 2 kata yayılan 3 bin 500 metrekarelik bir alanda, marka ve ürün zenginliği ile alışveriş keyfini ve konforunu en üst düzeyde yaşatıyor.

“Point Bornova’da yeni nesil mağazamızı İzmirlilerle buluşturduk” diyen Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Müşterilerimizin alışveriş yorgunluğunu atabileceği dinleme alanı gibi detayların yanı sıra pandeminin etkisi devam ederken güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için üst düzey hijyen önlemleri ile hizmet veriyoruz. Yeni mağazamızla İzmir’in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz” dedi.