28.04.2020 - 07:00 |
Boş durmadılar çizgileri yenilediler
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı. Başkan Osman Zolan, “Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.