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    HaberlerEge Haberleri Boş durmadılar çizgileri yenilediler
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Boş durmadılar çizgileri yenilediler

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı.

    Boş durmadılar çizgileri yenilediler

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı. Başkan Osman Zolan, “Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.

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