Boş durmadılar çizgileri yenilediler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı. Başkan Osman Zolan, “Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.