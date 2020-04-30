‘Boş kalan kadrolar için atama var mı?’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Beko, “Sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimi, rehber öğretmen ve fizyoterapist bölümlerinde 2313 kadronun yarıya yakını boş kaldı. Bu kadrolara ek atama yapılacak mı?” diye sordu.