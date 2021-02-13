Böyle servis görülmedi

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisle ayakta durmaya çalışan esnaf, yaratıcılığıyla müşteri memnuniyetini artırıyor. Çeşme’de yıllardır hizmet veren Dost Pide, Sevgililer Günü nedeniyle keman eşliğinde paket servisi yaptı. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte işlettiği mekanda, özel günlerde yaptığı etkinliklerle müşteri memnuniyetini artırmaya çalışan Selim Akbaykal, Sevgililer Günü’nde de, hem salgın sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak, hem de müşterilere unutulmayacak hoş bir an yaşatmak istediklerini söyledi. Şaşkınlık yaşayan müşteriler de, neşe içinde şarkılara eşlik etti. l