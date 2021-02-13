BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Böyle servis görülmedi
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Böyle servis görülmedi

    Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisle ayakta durmaya çalışan esnaf, yaratıcılığıyla müşteri memnuniyetini artırıyor.

    Böyle servis görülmedi

    Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisle ayakta durmaya çalışan esnaf, yaratıcılığıyla müşteri memnuniyetini artırıyor. Çeşme’de yıllardır hizmet veren Dost Pide, Sevgililer Günü nedeniyle keman eşliğinde paket servisi yaptı. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte işlettiği mekanda, özel günlerde yaptığı etkinliklerle müşteri memnuniyetini artırmaya çalışan Selim Akbaykal, Sevgililer Günü’nde de, hem salgın sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak, hem de müşterilere unutulmayacak hoş bir an yaşatmak istediklerini söyledi. Şaşkınlık yaşayan müşteriler de, neşe içinde şarkılara eşlik etti. l

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber