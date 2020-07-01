Boynuzlu horoz şaşırttı

TORBALI’DA yaşayan gazeteci Vedat Aksu’nun sahibi olduğu boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor. Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Aksu, horozunun adını ‘Michael’ koydu. 2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Aksu, “Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar satmam için sayısız teklif aldım ama hepsini geri çevirdim” dedi. l DHA