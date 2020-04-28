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    28.04.2020 - 07:00 |

    Boyoz, kapınıza geliyor

    İzmir’in geleneksel lezzeti ‘boyoz’ yeni tip koronovirüs salgınına karşın evlere konuk oluyor.

    Boyoz, kapınıza geliyor

    İzmir’in geleneksel lezzeti ‘boyoz’ yeni tip koronovirüs salgınına karşın evlere konuk oluyor. Smyrna Boyoz, evde kalınan bu günlerinde İzmirliler için yeni bir uygulama başlattı. “Smyrna Boyoz Sana Gelsin” uygulaması sayesinde İzmirliler evlerinden çıkmadan, her cuma sabah kahvaltılarının eşsiz lezzeti boyozu evlerine sipariş edebiliyor. Smyrna Boyoz Marka Kurucusu Musa Turan, boyozun şimdilerde olduğu gibi zor koşulların yaşandığı bir dönemde ortaya çıktığını hatırlattı, “1492’de İspanya’dan göç ederek İzmir’e yerleşen Sefaradlar, yolluk olarak yanlarında getirdikleri boyozlar sayesinde hayatta kaldı. İzmir boyozunu biz de bu zorlu günlerde vatandaşımızın evlerine getiriyoruz” dedi. Türk milletinin büyük ve fedakar bir aile olduğunu vurgulayan Turan “İzmir, sen yeter ki evde kal. Biz özlediğin ve alışkın olduğun lezzeti kapına getiririz” diye konuştu. Ücretsiz kargoyla kapıda ödeme sistemi şimdilik Konak, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Narlıdere, Buca, Bayraklı, Çiğli, ve Güzelbahçe’de geçerli. 05496462031 nolu hattan en az 20 adet olmak üzere sipariş verilebiliyor.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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