Bozcaadalılar tedirgin

ÇANAKKALE’NİN Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi sayısı arttı, ada halkı tedirgin oldu. Yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda yapılan denetimlerde, kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için 1 işletmeye ve 3 kişiye toplamda 4 bin 289 lira ceza kesildi. l DHA