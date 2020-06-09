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    HaberlerEge Haberleri Bozcaadalılar tedirgin
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Bozcaadalılar tedirgin

    ÇANAKKALE’NİN Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi sayısı arttı, ada halkı tedirgin oldu.

    Bozcaadalılar tedirgin

    ÇANAKKALE’NİN Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi sayısı arttı, ada halkı tedirgin oldu. Yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda yapılan denetimlerde, kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için 1 işletmeye ve 3 kişiye toplamda 4 bin 289 lira ceza kesildi. l DHA

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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