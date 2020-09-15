Brainworks Global markaların gençlik iksiri

Pazarlama Ar-Ge ve reklam uzmanlığıyla, iyi bilinen birçok kurum ve markanın arkasındaki isim, Brainworks Global’in Başkanı Umut Saçan, perakende sektörünün yakından tanıdığı Hakan Genç ile güç birliği yaptı.

- Umut Saçan Kimdir?

Bundan 16 yıl önce bir arkadaşımın önerisi ile yerel bir gazetede işe başladım, yaptığım ilk tasarım bence standart olmasına rağmen ana sayfada manşette çıktı. Bu beni o zaman çok heyecanlandırmıştı, yaptığım ilk işin gazetede çıkmasıyla mutlu oldum. O zamanı unutmamak adına o gazete kupürünü hala ve her zaman cüzdanımın bir gözünde taşırım. Pazarlama işine ne zaman başladın dediklerinde, bu yüzden az önce diyorum. İlk günümü asla unutmam.

- Brainworks Global hizmetleri arasında neler var?

Pazarlama Ar-Ge, kreatif reklam ajansı hizmetleri, dijital medya, strateji odaklı iletişim tasarımı, iş geliştirme ve büyütme danışmanlığı hizmetlerimiz arasında.

- Brainworks Global’in uzmanlıkları neler?

Yaptığı iş ne olursa olsun o işte küçük anarşiler yaratabilen, dikkat çeken ve günün sonunda “Bu işin arkasında kim var?” sorusunu sordurtan işlerde uzmanız.

- Brainworks Global’in referansları kimler, bugüne dek yaptıkları neler?

11 yıl oldu, dile kolay. Bir çok sektör, kurum, marka ve tüccar ile çalıştık. Dolayısıyla entelektüel sermayemiz aşırı güçlü. Bu da bize gururla sunacağımız referansları getirdi. İş yaptığımız dünyada başına 532 yazıp sonrasına dilediğinizin kişinin numarasını çevirin ve bizi sorun. Negatif bir şey duyarsanız biz bu işi bırakırız.

- Hakan Genç ve Brainworks Global işbirliği ne gibi faydalar sunuyor?

Sevgili Hakan işinde çok cabbar bir karakter. Disiplini, iş takibi, pragmatist yönü. Biz onu her zaman cenazeyi kaldıran bir kurtarıcı olarak biliriz. Biz markaları yaratırız, o da yaşatır. Bu iş birliği böyle güçlü.

Hakan Genç Kimdir?

İzmir Urla doğumluyum. Çocukluğum İzmir Alsancak’ta geçti. Göçmen bir ailenin çocuğu olup iliklerine kadar İzmirli olarak yaşayanlardanım, çok ufak yaşlarda çalışmaya başladım o nedenle alaylı tarafımı çok seviyorum. İş hayatım İzmir’in en akıllı iş adamlarından Kamran Habif gibi bir duayenin yanında başladı, üzerimde inanılmaz emeği var.

- Hakan Genç’in hizmetleri arasında neler var?

Bugün geldiğimiz noktada alışveriş merkezi, inşaat, kiralama, yönetim, ayrıca marka danışmanlığı, operasyon üzerine hizmet veren bir şirket olduk.

- Hakan Genç’in uzmanlıkları neler?

İddialı olduğum en önemli yanımız bütün projeleri işler ve güçlü hale getirmemiz, doğru markaları konumlayarak projeleri güncellemede de gayet doğru adımlar atıyoruz.

- Hakan Genç’in referansları, bugüne dek yaptıkları neler?

O kadar çok projemiz var ki. Park Bornova, Folkart, Kuşadası AVM, Selway Outlet, Sakıpağa AVM, Point AVM, Milas Pamellon AVM, Egepark, Konak Pier, Festiva ve Bamboo AVM gibi köklü yapıların marka karması ve kiralamalarını yaptık.

Her ayrıntıya eğiliyoruz

- Hakan Genç ve Brainworks Global işbirliği ne gibi faydalar sunuyor?

Şu an kalitelil bir iş birliğine başladık. Bütün donanım ve birikimlerimizi birleştirerek markalara ve projelere inanılmaz derecede ivme kazandırmaktayız. Bu işbirliğinin en iyi tarafı da hata yapma olasılığını en aza indirmemiz, çünkü en küçük ayrıntıları bile masaya yatırıyoruz ve defalarca filtre ediyoruz.