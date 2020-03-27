‘Bu da geçecek’

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu: Bu süreci hep birlikte başarıyla atlatmak zorundayız. Sağlık sektöründe olduğumuz için görevimizin başındayız. Halkımızın yanında olmaya da devam edeceğiz. Salgının yayılmaması için acil bir durum olmadıkça insanlar evlerinde kalsınlar. Önemli bir sağlık sorunu yaşamadıkça hastanelere de başvurmasınlar. Devletimizden özel sağlık sektörüne yönelik destek bekliyoruz.

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Gerek hükümetimiz, gerekse de sağlık bakanlığımız corona konusunda erken harekete geçerek önemli adımlar attı. Ekonomiyi tamamen durdurmamak için çalışmalarımıza ara vermedik. Kimseyi işten çıkarmadık. Firma olarak gerekli tüm önlemleri aldık. Şantiye çalışmalarımız da devam ediyor. 65 yaş üstü personelimizi izine ayırdık. Diğer çalışanlarımızın da sayısını azalttık. Bugüne dek bir olumsuz durumla karşılaşmadık.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: Tüm dünyada salgın hastalık olarak kabul edilen pandemik corona virüsü ülkemizi de etkiledi. Buna rağmen en şanslı ülkelerden biriyiz. Çünkü sağlık altyapısı olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir noktadayız. Bununla birlikte gerek hekim kadromuz, gerekse de sağlık personelimiz donanımlı ve fedakar bir yapıya sahip. İstihdamı korumayı da önemsediğimiz için kimseyi işten çıkarmadık. Bu bir savaş ve her salgın gibi bu da yok olacak.