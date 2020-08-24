Bu gurur Bornova’nın

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu’nun Fair Play olgusunu yaygınlaştırmak ve toplumda bir yaşam tarzı olarak benimsetmek amacıyla Bornova Belediyesi iş birliği ile düzenlediği ‘1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması’ Dünya Fair Play Ödülü aldı. Dünya Fair Play Konseyi CIFP, Tanıtım dalında büyük ödülü (Trophy) Bornova Belediyesi’nin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması nedeniyle TMOK Fair Play Komisyonu’na verdi. Komisyon, Fair Play’in 4 başkanından ikincisi olan (1988-1996) Alman Willi Doume adına konulan bu ödülü oy birliği ile almaya hak kazandı.

‘Centilmenlik başarıdan önemli’

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise alınan ödülün fair play dalında olmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti, “Sporda ilklerin kenti olarak böylesi önemli bir ödüle layık görülmesi hepimizi çok mutlu etti. Sporda başarıdan da önemli olan centilmenliktir. Bu tarz organizasyonlara desteğimiz sürecek” dedi. 9 Eylül Gazetesi’nden Mutlu Yılmaz, U12 İzmir Cup Turnuvası sırasında çektiği fotoğrafla yarışmanın birincilik ödülünü kazanmıştı.