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    03.09.2020 - 00:00 |

    ‘Bu ligde herkes favori’

    TFF 1. Lig’de transfer döneminde kadrosuna 14 yeni futbolcu alıp Giresunspor’dan Çağlar Birinci’yle de anlaşan Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, şimdiden şampiyonluk için favori gösterilmelerinin çok yanlış olduğunu söyledi.

    ‘Bu ligde herkes favori’

     Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor’la birlikte favori gösterildiklerini belirten İldiz, “Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun’u ve Adana Demir’i favori gösteriyorlar. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek” ifadelerini kullandı.

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