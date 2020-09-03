‘Bu ligde herkes favori’

Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor’la birlikte favori gösterildiklerini belirten İldiz, “Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun’u ve Adana Demir’i favori gösteriyorlar. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek” ifadelerini kullandı.