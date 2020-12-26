Bu onur Milas’ın

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MİTSO) Milas zeytinyağının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alması için üç yıldır sürdürdüğü girişimler mutlu sona ulaştı. Milas zeytinyağının adı, AB’nin coğrafi işaret siciline yazılıp 23 Aralık günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlandı. Milas zeytinyağı, AB’den coğrafi işaret almış ilk Türk zeytinyağı ve 5’inci Türk ürünü oldu.

Tüm sektöre faydalı

Üç aylık askı sürecinde hiçbir itiraz gelmediğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Adeta “imkânsız” gibi görülen bir süreci daha başarıyla tamamladık. Başlangıçta hiç kimse bize inanmadı. Fakat biz Milas zeytinyağının kalitesine güvendik. Bu başarı, başta Milaslı zeytinyağı üreticileri olmak üzere tüm Türkiye’deki zeytinyağı üreticilerinindir. Başta AB pazarında olmak üzere, Milas ve Türk zeytinyağının tüm dünyada önü açılmıştır” diye konuştu.

Alınan coğrafi işaretle birlikte Milas Zeytinyağı’nın marka değerinin artacağını ifade eden Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Belediyemizin tam destek verdiği MİTSO’nun başlattığı girişimler sonucunda, dört gözle beklediğimiz güzel haberi aldık. Başta MİTSO Başkanı Özer ve çalışma arkadaşları olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kutlama mesajları

Milas zeytinyağının AB’de coğrafi işaret tescili almasını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İnceleme ve ilan süreçleri hiçbir itiraz almadan başarıyla tamamlandı” dedi. Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri de, AB nezdinde coğrafi işaret başvurusunda bulunmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlandığını belirtti.

Kalitesi dikkat çekti

Milas zeytinyağının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde tescilli 5. coğrafi işareti olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesinin ardından, yerel hazinemiz olan coğrafi işaretlerimizin biri daha AB’de tescil edildi. Milas zeytinyağına sahip çıkan MİTSO’yu tebrik ediyorum. Brüksel ofisimiz de süreci yakından takip etti. Memecik türü zeytinlerden üretilen Milas zeytinyağı, üstün kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkat çekti” diye konuştu.