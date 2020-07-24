Bu sene şampiyon görelim sizi

İstanbul-Karagümrük’te maç seyircisiz değil. Stadın çevresindeki evlerin balkonları taraftar ve bayraklarla donatılmış.



Oyun alanına yeterli baskıyı gönderiyorlar. Yılmaz Hoca’nın ilk 11’i günün anlamı ile örtüşüyor. Kalesinde az gol görerek ya da görmeyerek alandan çıkmak istiyor hoca. Ama öyle olmuyor. Karşılıklı 3, tam 6 gol. Karagümrük kaçıyor, Akhisar vazgeçmiyor, kovalıyor, yakalıyor. Müthiş bir futbol gecesiydi. Beşinci dakikada Onur, sağ kanatta ekmeğini taştan çıkarıyor. Çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Pas verse daha iyi olacak.



Zayıf bir sol vuruş kalecinin kucağında kalıyor. 18’de Karagümrük Erik Sabo’nun ayağından penaltı ile öne geçiyor. 19’da Vrsajevic fena sakatlanıyor, oyun dışı kalıyor. Yılmaz Hoca’nın hesapları da bir biçimde erken çöküyor. Erhan Çelenk oyuna katılıyor. 35’te Onur, iyi bir köşe vuruşu kullanıyor. Bertuğ yükseliyor, harika bir kafa yapıştırıyor. Akhisar eşitliğe ulaşıp fabrika ayarlarına geri dönüyor. Ve ilk yarı da Yılmaz Hoca’nın beklentileriyle örtüşerek tamamlanıyor. 50’de Bertuğ pas yapsa Akhisar ikinciyi atabilecek. 59’da bu defa Akhisar savunması bir kez daha savruluyor. Karagümrük yine öne geçiyor. 69’da Akhisar’dan hamleler başlıyor.



Büyük kapışma



Ali Kaan, Ergin Keleş oyuna katılıyorlar. 71’de Onur, eşitlik fırsatını zayıf bir vuruşla kalecinin kucağına bırakıyor. 78’de Burhan Eşer oyuna katılıyor. Onu 79’da Aykut izliyor. Akhisar oyuncu değişimini tamamlıyor. 84’te Ergin Keleş’in baskısı Karagümrük savunmasının ayarını bozuyor. Erhan Çelenk kendine özgü plasesiyle tabelayı bir kez daha eşitliyor.



Ve maçın bitimine değin kıyamet kopuyor alanda. Karagümrük yine öne geçiyor, üçlüyor. ‘Bu iş burada biter’ denirken 96’da Uğur, ‘Hayır bitmez’ diyor, tabelayı tekrar eşitliyor. Akhisar’da müthiş bir rövanş, kapışma izleyeceğiz hazır olun. Sakinleştiricileri, bir bardak suyla yakınınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Ama şu kesin, Akhisar İstanbul’da Karagümrük’ten istediğini aldı.