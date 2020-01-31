Bu takım Süper Lig'e dönecek

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden ve TFF 1. Lig’de yeniden yükselme mücadelesi veren Akhisarspor, Mehmet Altıparmak’tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural’ı getirdi. Güçlü bir kadroya sahip olduğuklarını vurgulayan ve çalışmalara hız verip yeniden yükselişe geçeceklerini belirten tecrübeli hoca, “Oyuncularımla teker teker iç içe olarak, onların takıma daha iyi katkı sağlamaları için bir baba oğul ilişkisi kuracağım. Akhisarspor büyük bir camia. İki yıl içerisinde bir Süper Kupa ve Türkiye Kupası ile müzesini taçlandırmıştı. Bu yıl da hak etmediği bir ligde ve hak etmediği bir sırada bulunuyor. Bu sebepten en hızlı şekilde takımımızı toparlayıp en üste çıkarak hedefimiz olan Süper Lig’e birlikte yükseleceğiz” diye konuştu.

‘Destek bekliyoruz’

Pazar günü ligde aralarında 8 puan fark olan Altınordu deplasmanına gideceklerini hatırlatan Teknik Direktör Vural, “Öncelikle takımımızın savunma anlamındaki eksiklerini gidereceğiz. Rakibimizin son haftalardaki çıkışını yakında takip edip analiz edeceğiz. Gol yollarındaki eksikliklerimizin giderilmesi için çalışarak bu maçta şansımızı kıracağız. İzmir’de olacak maçımıza taraftarlarımızı da bekliyoruz. Onların desteği ile en iyi yerlere geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Artık gün çalışma günü ve Akhisarsporumuzu hak ettiği yerlere çıkarma günüdür” dedi.