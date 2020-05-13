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    13.05.2020 - 07:00 |

    ‘Bu yatırım tarihe geçer’

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin altyapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başladı.

    ‘Bu yatırım tarihe geçer’

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin altyapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başladı. 2400’lük dev boruların döşenme çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, Denizli tarihindeki en büyük altyapı hattını inşa ettiklerini söyledi, “Bu yatırım, kent tarihine geçer” dedi. Bölgenin altyapısını değiştirecek olan projeyle, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi yağmur suyu hatlarıyla da tanışacak. Bu kapsamda 3 mahalleye 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmursuyu hattı döşenecek. Toplam 223 kilometre uzunluğunda altyapı hattı döşenecek olan bölge için atık su terfi merkezi de inşa edilecek.
    Bölgedeki vatandaşların yıllardır altyapıyla ilgili isteklerinin olduğuna vurgu yapan Başkan Zolan, “Şehirdeki atık suların büyük bir bölümünün arıtmaya gideceği hat burası olacak. Çapın büyük olması önemli. İhtiyacı karşılayabilecek şekilde olması gerekiyordu. Bunlar çok büyük maliyetler. Büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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