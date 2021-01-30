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    30.01.2021 - 07:00 |

    Bu yılın teması tarım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu ‘Girişimcilik Merkezi İzmir’in açılışı için geri sayım başladı.

    Bu yılın teması tarım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu ‘Girişimcilik Merkezi İzmir’in açılışı için geri sayım başladı. 5 Şubat’ta açılacak merkezde gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra çeşitli destekler de verilecek.
    Konak Umurbey Mahallesi’nde kurulan merkezde kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla bir girişimcilik programı yürütülecek. Program çerçevesinde seçilen girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla girişimcilik eğitimleri ve etkinliklerinin yanı sıra mentorluk, ortak çalışma alanı ve kuluçka destekleri sunulacak. Süreç içerisinde girişimciler kendilerine potansiyel olarak yatırım yapabilecek belediye birimleri, dış yatırımcı ve risk sermayedarları (Venture Capital-VC) ile bir araya getirilecek. Bu yılın teması ise İzmir’i bir tarım kenti yapma hedefi doğrultusunda üretimi desteklemeye, çeşitliliği arttırmaya ve alternatif ürünleri teşvik etmeye yönelik olarak “tarım” olarak belirlendi.

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