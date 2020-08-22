Buca’da Eşref Çakır başkan yardımcısı

1978 Bitlis doğumlu olan işadamı Çakır, mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar partinin il ve ilçe örgütlerinde görev yapan Çakır, 2014-2016 yılları arasında Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde Buca Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Çakır, evli ve iki çocuk babası.