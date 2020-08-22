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    HaberlerEge Haberleri Buca’da Eşref Çakır başkan yardımcısı
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    22.08.2020 - 00:01 |

    Buca’da Eşref Çakır başkan yardımcısı

    CHP Meclis Üyesi ve Encümen Üyesi Eşref Çakır, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

    Buca’da Eşref Çakır başkan yardımcısı

    1978 Bitlis doğumlu olan işadamı Çakır, mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar partinin il ve ilçe örgütlerinde görev yapan Çakır, 2014-2016 yılları arasında Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde Buca Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Çakır, evli ve iki çocuk babası.

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