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    HaberlerEge Haberleri Buca’da pazar sürprizi
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Buca’da pazar sürprizi

    Sokağa çıkma yasağı boyunca öncelikle dezavantajlı bölgelerde olmak üzere ekmek servisi başlatan Buca Belediyesi, zor günlerde moral olsun diye hemşerilerin pazar kahvaltıları için İzmir’in vazgeçilmez lezzeti boyoz ve yumurta dağıttı.

    Buca’da pazar sürprizi

    Sokağa çıkma yasağı boyunca öncelikle dezavantajlı bölgelerde olmak üzere ekmek servisi başlatan Buca Belediyesi, zor günlerde moral olsun diye hemşerilerin pazar kahvaltıları için İzmir’in vazgeçilmez lezzeti boyoz ve yumurta dağıttı. 48 saatlik yasak boyunca toplam 100 bin ekmek ve 25 bin boyoz Bucalılara ulaştırıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet sırasında sosyal mesafe kuralına özel önem gösterildi, servislerin çoğu balkonlardan sarkan poşetler aracılığıyla yapıldı.

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