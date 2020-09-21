‘Bucalı gençlere destek olalım’

GEREKSİNİMİ olan öğrencilere bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi teknik ekipman desteği sağlayacaklarını duyuran Buca Belediyesi, hayırseverleri kampanyaya destek vermeye çağırdı.

‘Engeli kaldıralım’

Tüm vatandaşları eğitime bir ışık yakmaya davet eden Başkan Erhan Kılıç, “Pandemi sebebiyle, okullarımız uzaktan eğitime geçti. Bu noktada evlerinde teknik olanağı bulunmayan, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir kampanya başlatıyoruz. Eğitimin önündeki bu büyük engeli kaldırmak için hayırsever vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve Buca’nın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz” dedi.