Bucalılar ekmek kokusuyla uyandı

Geceden sabaha kadar hızla organize olan ekipler, günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmeği hazır etti. Yasak gündeme gelir gelmez çalışmalar için talimat veren Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Koronavirüs vakasının yayılmasını önlemek için bu tür tedbirleri önemsiyoruz. Kararı öğrenir öğrenmez özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimiz için çalışmalarımızı başlattık. Geceden sabaha kadar uykusuz çalışarak vatandaşlarımızın uyandıklarında kapılarında ekmeklerini hazır ettik. Böyle gelişmelerde her şeyden önce vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Bu süreci birlikte atlatacağız. Biz, Buca Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.