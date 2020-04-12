12.04.2020 - 00:01 |
Bucalılar ekmek kokusuyla uyandı
İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağında Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi bölgelerde ilk etapta 40 bini aşkın ekmek dağıtımı yaptı.
Geceden sabaha kadar hızla organize olan ekipler, günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmeği hazır etti. Yasak gündeme gelir gelmez çalışmalar için talimat veren Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Koronavirüs vakasının yayılmasını önlemek için bu tür tedbirleri önemsiyoruz. Kararı öğrenir öğrenmez özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimiz için çalışmalarımızı başlattık. Geceden sabaha kadar uykusuz çalışarak vatandaşlarımızın uyandıklarında kapılarında ekmeklerini hazır ettik. Böyle gelişmelerde her şeyden önce vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Bu süreci birlikte atlatacağız. Biz, Buca Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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