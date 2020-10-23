Bucaspor sırtına Medicana'yı aldı

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928, Medicana International İzmir Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Medicana International İzmir Hastanesi’nde gerçekleşen imza töreninde Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal bir araya geldi.

Bucaspor 1928’le yaptıkları anlaşmanın bir milat olduğuna dikkat çeken Ünal, “Merkezi İstanbul olan bir sağlık kurumu olmamıza rağmen, kendimizi kökleri İzmir’de atılmış gibi hissediyoruz. Bölgenin tamamında vatandaşa değmek istiyoruz. Bunun için en önemli adımlardan birinin spor olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Bucaspor 1928’in sağlık sponsoru olup, ilk adımı atmak istedik. Medicana olarak İzmir’de spora olan yatırımlarımızı, başta Bucaspor 1928 ailesi olmak üzere katlayarak sürdürmeye devam edeceğiz. Zirveye oynayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Bucaspor 1928’in her zaman arkasında olacağız” dedi.

‘Güç birliği çok değerli’

Sponsorluk anlaşmasının Bucaspor 1928 için de çok önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Cihan Aktaş ise, “İzmir’de ilk defa bir hastanenin, bir spor kulübüne bütün konularda bu denli iş birliği içinde olmaya hazır olduğunu görmek, bizleri heyecanlandırıyor. Böyle bir noktada Medicana International İzmir Hastanesi gibi büyük bir isimle güç birliği yapmak, bizler için çok değerli. Umuyoruz ki bu dayanışma, uzun yıllar sürecektir” ifadelerini kullandı.