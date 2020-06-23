Buğdaylar, ihtiyaç sahiplerine gidecek

SARUHANLI Belediyesi’nin arazisine ekilen 25 dekar buğdayın hasadına başlandı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Güler ile birlikte buğday hasadının yapıldığı araziyi ziyaret etti, bir süre biçerdöveri kullandı. Başkan Bilgin, hasat edilen buğdayların, ilçedeki bir değirmende una dönüştürülüp, 25’er kilogramlık çuvallar halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.