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    HaberlerEge Haberleri Bülent Ecevit Parkı hazır
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Bülent Ecevit Parkı hazır

    Saruhanlı Belediyesi, tarafından yeniden inşa edilen ve merhum Başbakan Bülent Ecevit’in adının verildiği park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

    Bülent Ecevit Parkı hazır

    Saruhanlı Belediyesi, tarafından yeniden inşa edilen ve merhum Başbakan Bülent Ecevit’in adının verildiği park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Başkan Zeki Bilgin, “Fen İşleri Müdürlüğümüz parkın bulunduğu 3 bin metrekare alanda yapısal ve bitkisel peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Parkın içine 59.52 metrekare kapalı alan, 11.82 metrekare yarı açık alan ve tuvalet inşa edildi. Ayrıca parkın içerisine kafeterya ve çocuk oyun grubu kuruldu. Parkımızı günümüz şartlarına uygun modern bir görünüme kavuşturduk. İlçemizin kalkınması, halkımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Saruhanlımıza hayırlı olsun” dedi.

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