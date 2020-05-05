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    HaberlerEge Haberleri Burak, moral depoladı
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    05.05.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Burak, moral depoladı

    İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki ay önce kemoterapi tedavisi görmeye başlayan, günlerini hastane odasında geçiren Burak Kaya’nın (13) öğretmenleri ve arkadaşları, moral vermek için video hazırladı.

    Burak, moral depoladı

    İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki ay önce kemoterapi tedavisi görmeye başlayan, günlerini hastane odasında geçiren Burak Kaya’nın (13) öğretmenleri ve arkadaşları, moral vermek için video hazırladı. Matematik öğretmeni Zeynep Yılmaz, 50 gündür hastanede olan Burak’ın yüzünü güldürmek adına Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğretmenleri ve öğrencileri organize etti, ona bir video hazırladı. Her biri evlerinden çektikleri videolarla Burak’a sevgilerini ve iyi dileklerini iletti, bir an önce iyileşmesini istediklerini söyledi. Video, ‘Burak’a sevgiler’ başlığıyla sosyal medyadan da paylaşıldı. Öğretmen Zeynep Yılmaz, “Kendisini çok seviyor, bu süreçte güçlü olmasını ve bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Ona, tedavi gördüğü günlerde yanında olduğumuzu hissettirmek için bir video hazırladık” diye konuştu.

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