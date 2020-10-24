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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye her gün ivme kazanıyor
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Burhaniye her gün ivme kazanıyor

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti.

    Burhaniye her gün ivme kazanıyor

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti. Burhaniye’nin hızlı bir ivme kazandığını, yapılan hizmetlerin halkın nezdinde takdir kazandığını ifade etti. Kültür, sanat, spor ve sağlık projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da bölgede öncü olduklarını ifade eden Deveciler ise, “Pandemi döneminde de Türkiye’ye örnek projeler gerçekleştirdik. Yaz sezonunda bölgenin cazibe merkezi olduk” dedi. Deveciler yeni projelendirip uygulamaya başladıkları Öğretmenler Mahallesi Sunar Sitesi önündeki çalışmanın detaylarını da Vali ile paylaştı.
    Salgın önlemleri
    Öte yandan Balıkesir Valiliği, özel bir hastaneyle ilgili, personelin pandemi tedbirlerine uygun koşullarda çalıştırılmadığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Altıeylül ilçesine bağlı Köylüköyü Mahallesi de pozitif vakalar ve temaslılar nedeniyle karantinaya alındı.

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