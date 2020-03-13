Burhaniye'de doğalgaz sevinci

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, doğalgaz kullanmaya başladı. AKSA Balıkesir Doğalgaz’ın yaptığı altyapı çalışmalarıyla etap etap doğalgaz kullanmaya başlanan ilçede şu ana kadar 3 bin kişi abone yapıldı ve 350 hanede Ocak ayında doğalgaz kullanmaya başlandı. Doğalgazı kullanan haneler, ilk faturalarını da ödedi.

İlçenin, 2027 yılına kadar aşama aşama doğalgaz kullanmaya başlaması hedefleniyor.

Ortalama 7 yıl içinde ilçe genelinde tüm merkez mahallelerde yapılan çalışmalar sonucunda altyapısı tamamlanarak kullanıma açılması hedeflenen doğalgazla Burhaniye’nin hava kirliliğinin azaltılmasına da katkı yapılması düşünülüyor. Kullanım kolaylığı ve konforu da vatandaşın tercihinde rol oynuyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, doğalgazın ilçe için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

‘Yetkili servise yaptırın’

Kazı çalışmaları sonucunda bozulan yol yüzeylerinin mevcut zemine uygun malzemeyle kapatılma işlemleri, 30 Mayıs’a kadar Burhaniye Belediyesi tarafından tamamlanacak.

AKSA Balıkesir Doğalgaz tarafından yapılan açıklamada, doğalgaza geçecek hanelerin iç tesisatlarını yetkili ve sertifikalı firmalara yaptırması ve yine doğalgazla kullanılacak kombi ve ocakların da gaza dönüşümünü yetkili servislere yaptırması önerildi.

Doğalgaza geçecek hanelerin, aboneliklerini, caddelerinde yapılan doğalgaz ana hat çalışmalarından sonra yapmaları gerektiğini belirten yetkililer, abonelik bedelinin 781 lira olduğunu söyledi.

Burhaniye’de kullanıma başlanan doğalgazın ilk faturalarının da tüketiciler tarafından yatırıldığını aktaran yetkililer, gazın Ocak-Şubat döneminde hane başına fatura ortalamasının 300 lira olduğunu açıkladı.

Burhaniye’de bugün için 6 bin hane önünden doğalgaz hattı geçiyor. Kırsal mahallelere doğalgaz yatırımı şu an için öngörülmüyor. Bu bölgelere yönelik çalışmaların Bakanlık tarafından yürütüldüğü belirtildi.