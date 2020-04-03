Burhaniye’de görev değişimi

Burhaniye Belediyesi’nde yeni görevlendirmeler yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yapan Yüksel Yüce, Zabıta Müdürlüğü’ne atandı. Zabıta Müdürü Emre Şahin ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne getirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğuna BURSEM Müdürü Rukiye Güven, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne de Murat Bektaş getirildi. Başkan Ali Kemal Deveciler, “Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.