Burhaniye’de üretici mutlu

TÜRKİYE’NİN önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Burhaniye’de, yeşil çizik zeytin hasadına başlandı. Yörede kurulan eleklerde de yeşil zeytin ve Gemlik zeytini alımı başladı. Gemlik zeytini, iriliğine göre 5 ile 13.80 lira arasında alıcı bulurken, yeşil zeytin de 3 ile 7 lira arasında değişen fiyatlarla satın alınıyor. Gemlik zeytinin veriminden memnun olduklarını söyleyen Mehmet Emin Alcan, “Bu yıl Tarım Kredi Kooperatifi’nin Börezli Köyü’ne açtığı elek sayesinde hem yağlıkta, hem de Gemlik’te daha iyi fiyat bulma şansımız oldu. Bu zor şartlarda bize yardımcı oldu” diye konuştu. l